Путин подписал закон, уточняющий понятие "вино России"

Документ призван создать условия для развития отрасли и производства качественной отечественной продукции.

Закон о виноградарстве и виноделии, подписанный сегодня президентом России Владимиром Путиным, создаёт правовое регулирование и является базовым в отрасли. Текст соответствующего документа опубликован на сайте правовой информации.

Законом вводится ряд терминов для реализации целей документа. Так, под термином "вино России" определяются вина, креплёные и игристые вина, на 100 процентов произведённые из винограда, выращенного на территории страны.

В документе также описаны разрешённые методы обработки винограда, предназначенного для приготовления вина, и технологические приёмы и операции обработки виноградного сусла и различных вин.

Кроме того, в законе прописаны запрещённые приёмы при производстве виноградного напитка, в числе которых добавление красителей или воды на любом этапе производства.

При маркировке и розничной продаже вин, изготовленных в России, производитель обязан указать информацию о сорте, месте происхождения и год сбора урожая винограда.

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