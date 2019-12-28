Муж Заворотнюк Пётр Чернышёв впервые вывел годовалую дочь на лёд — видео

Зрители спектакля встретили такую особенную гостью представления бурными аплодисментами.

На премьере нового ледового шоу Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств" фигурист Пётр Чернышёв вывел на лёд свою годовалую дочь Милу от Анастасии Заворотнюк. Трогательный момент выхода на лёд опубликован на видео в Сети.

На кадрах видно, что фигуристка Татьяна Навка объявляет, что на премьерном показе шоу присутствует особенный гость — дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва. После этого Навка взяла на руки девочку, а потом передала её отцу. Он в свою очередь прижал малышку к груди и трогательно поцеловал.

Напомним, что мама девочки — российская актриса Анастасия Заворотнюк –попала в реанимацию в середине сентября в крайне тяжёлом состоянии. Затем появилась информация, что у актрисы опухоль мозга в последней стадии.

Недавно стало известно, что на Новый год к семье 48-летнюю актрису не отпустили врачи.