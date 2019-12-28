В России продлён срок выплаты накопительной пенсии

Это расчётное время, в течение которого в среднем россиянин получает начисления от государства.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому период выплаты накопительной пенсии с начала следующего года увеличится на полгода.

— Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчёта её размера, на 2020 год устанавливается продолжительностью в 258 месяцев, — говорится в тексте федерального закона № 446.

Период выплаты накопительной пенсии — это так называемый срок дожития, количество месяцев, в течение которых россиянин в среднем получает пенсию. То есть это время от наступления пенсионного возраста до смерти.

Ранее российский лидер подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно. Лайф подробно объяснял, как изменятся начисления пенсионеров с Нового года.