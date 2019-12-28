Утверждён закон о возвращении курилок в аэропорты

К ним будут предъявляться жёсткие условия: изоляция от остальных помещений, а также наличие хорошей вентиляции.

Президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении курительных комнат в здания аэропортов. Документ опубликован на портале правовых актов.

Специальные помещения будут изолированы и оборудованы системами вентиляции, а стены таких комнат будут непрозрачными. Воспользоваться ими смогут зарегистрированные пассажиры, прошедшие предполётный контроль, а также люди, следующие транзитом.

Курение в ряде общественных мест было запрещено после принятия в 2013 году антитабачного закона.

Ранее Лайф рассказывал, что запрет на курение в аэропортах стали нарушать на 70% чаще.