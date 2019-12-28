Утверждён закон о возвращении курилок в аэропорты

Президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении курительных комнат в здания аэропортов. Документ опубликован на портале правовых актов.
Специальные помещения будут изолированы и оборудованы системами вентиляции, а стены таких комнат будут непрозрачными. Воспользоваться ими смогут зарегистрированные пассажиры, прошедшие предполётный контроль, а также люди, следующие транзитом.
Курение в ряде общественных мест было запрещено после принятия в 2013 году антитабачного закона.
Ранее Лайф рассказывал, что запрет на курение в аэропортах стали нарушать на 70% чаще.
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