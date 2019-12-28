Мусорщик нашёл целую коробку денег и через полицию вернул её хозяевам

Молодая пара даже не подозревала о содержимом, когда отдавала её на переработку.

В Великобритании сотрудники центра по переработке отходов нашли и вернули коробку с 15 тысячами фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей) паре, которая случайно её выкинула. Об этом сообщает местная полиция.

В полицию британского графства Сомерсет и Эйвон ещё в ноябре обратились сотрудники вторичной переработки отходов. Коммунальщики из центра в Мидсомер Нортон обнаружили среди прочего мусора коробку, внутри которой лежали предметы обихода и ещё одна коробка. Именно там, как выяснилось впоследствии, и находилась крупная сумма денег.

Чтобы найти владельцев, которые по своей нерасторопности лишились кругленькой суммы, правоохранители обратились к записям с камер видеонаблюдения.

Благодаря действиям полицейских и помощи коммунальщиков удалось установить владельцев коробки. Ими оказалась пара, которая убиралась в доме недавно умершего родственника. Несколько пакетов и предметов из его вещей они сложили в пакеты и отвезли в пункт вторичной переработки.

— Они упомянули о том, что родственник был известен тем, что прятал деньги в неожиданных местах в доме, но, несмотря на это, их поразили детали о найденных 15 тысяч фунтов наличными, — говорится в сообщении полиции в соцсети Facebook.

В заключение стражи порядка поблагодарили сотрудников центра переработки. Ведь если бы не их "усердное отношение к работе и честность", то семья никогда бы не узнала о потерянных деньгах и не смогла бы их получить прямо под Рождество.

Ранее Лайф писал, что в США на свалке нашли коробку с 23 тысячами долларов.