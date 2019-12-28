В России решено ужесточить контроль за оборотом медицинского спирта

Организациям, которые оптом торгуют лекарствами, запретят продажу этого средства.

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в России с начала 2020 года будет ужесточен контроль за оборотом медицинского спирта. Текст документа опубликован на сайте правовой информации.

В соответствии с законом ёмкости для передачи этилового спирта в медицинских целях должны быть оснащены специальными счётчиками для измерения.

Также документ запрещает реализацию медицинского спирта организациям, которые торгуют медицинскими препаратами оптом. Кроме того, согласно закону, производство медицинского спирта разрешается лишь путём разбавления этилового.

Ранее российский президент подписал закон о закупке незарегистрированных лекарств.