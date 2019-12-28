В Москве нашли похищенный лимузин, на котором мог ездить Сталин

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Фото © Википедия

В одном из московских гаражных боксов полицейские обнаружили украденный накануне раритетный автомобиль ЗИС, на котором, возможно, ездил Иосиф Сталин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Личности и местонахождение похитителей машины устанавливаются.

Ранее стало известно, что из гаражного бокса на Новосходненском шоссе был украден раритетный автомобиль, возможно, принадлежавший Сталину. Стоимость автомобиля оценивают в два с половиной миллиона евро.

А в прошлом году в Санкт-Петербурге подобный автомобиль был выставлен по цене 25 миллионов рублей.

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