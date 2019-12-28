Из штаб-квартиры британской разведки пропали важные документы

Доступ к закрытой комнате с бумагами был у нескольких руководителей ремонтных работ.

В Лондоне из штаб-квартиры британской разведки MI6 пропали документы, сообщает CNN.

Речь идёт о бумагах с детальной планировкой здания и информацией о системах безопасности. Пропажу заметили во время ремонта штаб-квартиры, на время которого документы были перемещены в специальную защищённую комнату.

По информации телеканала, доступ в кабинет был лишь у нескольких руководителей ремонтных работ. Также сообщается, что документы засекречены не были, однако на них стоял гриф конфиденциальности.

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