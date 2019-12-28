На корпоративах в России не смогут "ведьмаку заплатить чеканной монетой"

Исполнитель песни "Ведьмаку заплатите чеканной монетой" в русском дубляже сериала Прохор Чеховской рассказал в беседе с изданием "Газета.ru", почему не может выступать с композицией на корпоративах и других подобных мероприятиях.
Дело в том, что авторские права на песню принадлежат американской компании Netflix, что является препятствием для её исполнения в коммерческих целях.
На вопрос о гипотетической возможности выступления с песней артист ответил, что всё зависит от предложения.
— Не только в сумме дело. Для меня также важно само мероприятие. Чему оно посвящено, — отметил Чеховской.
Ранее Лайф рассказывал о мнении критика, что "Ведьмак", несмотря на красочность и сочность, уступает "Игре престолов".
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