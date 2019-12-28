Под Тверью 80-летнего пенсионера затянуло в болото, но его спасли полицейские

На поиски пожилого мужчины в лесу у спасательного отряда ушло около девяти часов.

В Тверской области сотрудники полиции спасли 80-летнего мужчину, который заблудился в лесу и увяз в болоте. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.

Инцидент произошёл в деревне Рылово Сонковского района. В дежурную часть обратилась 82-летняя местная жительница и рассказала, что накануне её муж ушёл в лес гулять с собакой, однако домой не вернулся.

Правоохранители организовали поисковый отряд и выдвинулись на поиски. Найти пенсионера помогали также волонтёры, сотрудники МЧС России, егеря и добровольцы. Всего на прочёсывание лесного массива, куда ушёл гулять мужчина, у них ушло больше девяти часов.

В итоге пропавший был обнаружен в трёх километрах от его дома.

— Пенсионер лежал в воде на краю болота. Он был в тяжёлом состоянии — сильно замёрз, уже не мог двигаться и звать на помощь, — говорится в сообщении.

Стражи порядка вместе с волонтёрами оказали пожилому мужчине всю необходимую помощь, вынесли его из леса и передали медикам.

— Благодаря профессионализму и слаженным действиям сотрудников полиции жизнь человека была спасена, — заключила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее Лайф писал, что в Коми 72-летний дедушка выживал в течение пяти дней в лесу без еды и воды, прежде чем спасателям удалось его найти.