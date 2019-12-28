Пожар в Сибири унёс жизни целой семьи

В Шушенском районе Красноярского края пожар унёс жизни целой семьи, сообщает ГУ МЧС России по региону. Погибло четыре человека, двое из которых — дети.
Возгорание в частном жилом доме произошло в 13:40 (мск). Огонь быстро охватил строение, в результате чего произошло обрушение кровли здания. Через три часа пожар был локализован на площади 48 квадратных метров.
В тушении огня участвовало 17 человек и пять единиц техники.
Ранее в Пермском крае произошёл пожар, который унёс жизни матери и троих детей.
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