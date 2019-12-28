Беременная жена Тарасова рассказала, как сломала руку

У неё закрытый перелом. По словам модели, она несла много вещей, у неё были скользкие носки.

Беременная Анастасия Костенко поделилась с подписчиками своей страницы в "Инстаграме" деталями инцидента, в результате которого она сломала руку.

— Я просто шлёпнулась со всей дури на правую руку, которую подставила по инерции, чтобы облегчить приземление на спину. Сама виновата, набрала всего, пусть и лёгкого, в руки, ещё и носки скользкие надела, — сообщила модель.

После падения девушка почувствовала боль во всей руке и спине и сразу же позвонила врачу.

Жена российского футболиста Дмитрия Тарасова заверила, что малыш не пострадал, а у неё — закрытый перелом головки правой лучевой кости без смещения отломков.

— Теперь наслаждаюсь заботой со стороны своих близких, — отметила девушка.

Костенко призвала своих подписчиков быть предельно аккуратными и предупредила, что в Москве сегодня очень скользко.

Напомним, буквально месяц назад супругу Дмитрия Тарасова выписали из больницы. По словам девушки, её госпитализировали сразу после отпуска.