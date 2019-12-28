Ответ Крымскому? Зеленский торжественно открыл свой мост

Конструкция длиной 108 метров появилась на месте прежней, которая обрушилась в результате паводка.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественном открытии моста в Ивано-Франковской области, сообщает пресс-служба украинского лидера.

108-метровый мост через реку Чечва, соединяющий сёла Долгое-Калужское и Пойло, был разрушен весной в результате сильных паводков. На восстановление конструкции из украинского бюджета было выделено почти 23,4 миллиона гривен.

Зеленский поздравил местных жителей с завершением ремонтных работ и прошёлся по мосту вместе с председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации. Как и положено, ограждение моста окрасили в жёлто-голубые цвета украинского флага.

Напомним, в начале недели президент России Владимир Путин торжественно открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту, отправившись на первом поезде из Керчи в Тамань. Протяжённость этого моста — 19 километров. Он самый длинный в Европе.