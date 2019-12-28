Мирная демонстрация "жёлтых жилетов" в Париже переросла в уличные беспорядки

Участники акции протеста развели большой костёр перед выставочным центром имени Жоржа Помпиду.

В последнюю субботу 2019 года в центре Парижа проходит марш протеста участников движения "Жёлтые жилеты" и представителей профсоюзов.

Мирная демонстрация с плакатами переросла в уличные беспорядки после того, как группа людей в чёрных масках разожгла большой костёр перед выставочным центром имени Жоржа Помпиду.

Движение колонны митингующих было прервано, полиция применила гранаты со слезоточивым газом.

Des planches de bois ont été incendiées à proximité du Centre Pompidou. Les CRS interviennent pour maîtriser les flammes. #Paris #Grève28Décembre #GiletsJaunes #Acte59 pic.twitter.com/W6IqyaScEb — Gilets Jaunes Paris #Acte59 (@GiletsJaunesGo) December 28, 2019

Неизвестные, которые разожгли огонь, были одеты преимущественно в чёрное, а их лица были скрыты шарфами и масками. Они выстроили из металлических ограждений, расставленных вдоль участка ремонтируемой дороги, импровизированные баррикады. Сотрудники правоохранительных органов постепенно оттесняют нарушителей вверх по улице, применяя при этом щиты и дубинки.

Забастовки в Париже начались после решения властей повысить пенсионный возраст, а также отменить особые тарифы для двух десятков категорий граждан. В акциях протеста принимают участие работники транспортной отрасли, врачи, учителя, адвокаты, пожарные и представители других профессий.

Ранее Лайф рассказывал о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон отказался от пенсии, положенной ему после окончания президентского срока.