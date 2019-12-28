Мирная демонстрация "жёлтых жилетов" в Париже переросла в уличные беспорядки

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Участники акции протеста развели большой костёр перед выставочным центром имени Жоржа Помпиду.

В последнюю субботу 2019 года в центре Парижа проходит марш протеста участников движения "Жёлтые жилеты" и представителей профсоюзов.

Мирная демонстрация с плакатами переросла в уличные беспорядки после того, как группа людей в чёрных масках разожгла большой костёр перед выставочным центром имени Жоржа Помпиду.

Движение колонны митингующих было прервано, полиция применила гранаты со слезоточивым газом.

Неизвестные, которые разожгли огонь, были одеты преимущественно в чёрное, а их лица были скрыты шарфами и масками. Они выстроили из металлических ограждений, расставленных вдоль участка ремонтируемой дороги, импровизированные баррикады. Сотрудники правоохранительных органов постепенно оттесняют нарушителей вверх по улице, применяя при этом щиты и дубинки.

Забастовки в Париже начались после решения властей повысить пенсионный возраст, а также отменить особые тарифы для двух десятков категорий граждан. В акциях протеста принимают участие работники транспортной отрасли, врачи, учителя, адвокаты, пожарные и представители других профессий.

Ранее Лайф рассказывал о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон отказался от пенсии, положенной ему после окончания президентского срока.

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