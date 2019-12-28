Кличко открыл движение по мосту в Киеве в костюме Деда Мороза

Глава города заявил, что выполнил обещание, и назвал сдачу моста подарком киевлянам.

Мэр столицы Украины Виталий Кличко в костюме Деда Мороза первым проехал по отремонтированному Шулявскому мосту в Киеве на квадроцикле. Видео открытия движения появилось на странице главы украинской столицы в "Фейсбуке".

— Шулявка поехала, как мы и обещали, до конца года. Это наш символический подарок к Новому году жителям столицы, — отметил Кличко.

Напомним, ремонт моста начался после того, как в феврале он частично обвалился. Кличко уже даже стал фигурантом дела о злоупотреблении властью из-за этой стройки. Его заподозрили в хищении бюджетных денег.

А ранее мост открывал и президент Украины Владимир Зеленский. Он посетил новый объект в Ивано-Франковской области.