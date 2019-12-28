В Луизиане пять человек погибли при крушении самолёта — видео

BREAKING: 5 people confirmed dead after small plane crash in Lafayette, Louisiana. New conference starting shortly. pic.twitter.com/bFx2JlIfyv — David Begnaud (@DavidBegnaud) December 28, 2019

В результате крушения небольшого самолёта в американском штате Луизиана погибло пять пассажиров. Об этом сообщает KLFY со ссылкой на спецслужбы.

— Это был самолёт, который вмещает до восьми пассажиров. Пять человек погибли, есть один выживший, — говорится в сообщении.

Уточняется, что ещё три человека, находившиеся во время крушения борта на земле, госпитализированы.

А накануне трагедия произошла в Казахстане. Лайнер Fokker 100, который должен был лететь рейсом Алма-Ата — Нур-Султан, упал сразу после взлёта. Он пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. В результате аварии погибло 12 человек, ещё 49 пассажиров пострадали.