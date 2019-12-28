Певца Романа Жукова оштрафовали за пьяный дебош в якутском аэропорту — видео

Артист вместе со своей спутницей нецензурно выражались в адрес сотрудника правоохранительных органов.

Певца Романа Жукова и его менеджера Ольгу Илларионову оштрафовали за инцидент в якутском аэропорту. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

— К административной ответственности привлечены 52-летний мужчина и 27-летняя женщина, которые в состоянии алкогольного опьянения некорректно вели себя в зоне досмотра аэропорта Нерюнгри, — говорится в сообщении.

После того как Жукова не пустили на рейс сотрудники правоохранительных органов, заподозрив, что артист пьян, его вместе со спутницей доставили в линейный пункт полиции. Там звезда 90-х и его спутница начали нецензурно оскорблять стража порядка, на замечания они не реагировали.

В связи с этим в отношении Жукова и его менеджера были составлены административные протоколы по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Наказание по ней влечёт наложение штрафа в размере от 500 до 1500 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

— Проводится дальнейшая проверка, результаты которой будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, — заключила Ирина Волк.

Ранее Лайф писал, что певца Романа Жукова вместо посадки на рейс отправили сдавать тест на алкоголь.