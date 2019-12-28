В Омске почтальон подарила родственнице чужую посылку

Местная жительница не смогла получить коробку с косметикой и обратилась в полицию.

Начальница отделения почты Большеуковского района Омской области решила не ходить далеко за подарками к Новому году и вручила своей родственнице чужую посылку, сообщает News.ru.

Набор косметики стоимостью 3,5 тысячи рублей заказала местная жительница, которая отслеживала доставку по трек-номеру, а после получения соответствующего уведомления пошла в отделение почты. Однако сотрудники ей сообщили, что посылка ещё не пришла.

После того как женщина безуспешно пыталась несколько раз забрать свою покупку, она обратилась в полицию.

В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов выяснили, что посылку забрала начальница почтового отделения и подарила своей родственнице в надежде, что пропажа останется незамеченной.

Несмотря на то что нарушительница выразила готовность возместить стоимость посылки, на неё заведено уголовное дело о присвоении и растрате имущества.

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