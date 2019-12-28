Заражённые вредителями уральские ели могли разъехаться по всей России

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Фото © Pixabay

Жители Омска пожаловались на то, что на купленной домой ёлке обнаружили странных жуков. Об этом сообщает cheltv.ru.

Эксперты Россельхознадзора провели проверки и выявили массовое заражение елей паразитами на Южном Урале и в Башкирии. Уточняется, что деревья с вредителями из Челябинской области могли быть развезены по всей России.

Сейчас специалисты проводят проверку и выясняют масштабы происшествия.

Аллергологи между тем не рекомендуют долго держать дома любую ёлку, даже самую качественную.

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