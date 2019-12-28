В России отсрочили обязательную маркировку лекарств

Закон об обязательной маркировке лекарственных средств подписал сегодня президент России Владимир Путин. Текст соответствующего документа появился на портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что норма, по которой все лекарственные средства обязательно должны быть промаркированы, вступает в силу в первый день нового года. Однако, согласно утверждённому сегодня закону, она начинает действовать с 1 июля 2020 года.

Лица, которые производят, хранят, импортируют, реализовывают, передают, используют и ликвидируют лекарственные средства обязаны с указанной даты обеспечить внесение данных в систему мониторинга.

Ранее Лайф сообщал о том, что Владимир Путин подписал закон о закупке незарегистрированных лекарств.