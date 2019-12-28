Путин подписал закон об информировании россиян о льготах

Граждане РФ даже в самых отдалённых регионах смогут узнать о мерах господдержки через "Госуслуги", кол-центр или в местных органах власти.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне сами смогут выбирать вариант получения информации о положенных льготах, текст опубликован на официальном портале правовой информации.

Граждане РФ могут быть проинформированы разными способами, например, через портал госуслуг, через единый кол-центр или посетив административные органы.

Это нововведение позволит жителям даже самых отдалённых регионов с затруднённым доступом к информации узнать о положенных мерах государственной поддержки, например, при рождении ребёнка, выходе на пенсию или получении инвалидности.

В мае Путин одобрил внедрение в десяти российских регионах пилотного проекта "Социальный навигатор", который позволит получить любую социальную помощь по единому номеру телефона.