Путин подписал закон об информировании россиян о льготах

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне сами смогут выбирать вариант получения информации о положенных льготах, текст опубликован на официальном портале правовой информации.
Граждане РФ могут быть проинформированы разными способами, например, через портал госуслуг, через единый кол-центр или посетив административные органы.
Это нововведение позволит жителям даже самых отдалённых регионов с затруднённым доступом к информации узнать о положенных мерах государственной поддержки, например, при рождении ребёнка, выходе на пенсию или получении инвалидности.
В мае Путин одобрил внедрение в десяти российских регионах пилотного проекта "Социальный навигатор", который позволит получить любую социальную помощь по единому номеру телефона.
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