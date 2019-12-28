Роналду рассказал, чем займётся после ухода из большого футбола

Он планирует и дальше заниматься самообразованием и хочет бросить вызов самому себе в киноиндустрии.

Лидер туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, чем хочет заняться после того, как завершится его футбольная карьера. Его слова приводит портал Goal.com.

Он заявил, что хотел бы прожить больше 50 лет и попробовать себя в кинобизнесе, для него это принципиально новая сфера деятельности.

Футболист добавил, что уйдёт из спорта, когда почувствует, что тело реагирует уже не так. Рано или поздно это случится, хотя спортсмен ведёт здоровый образ жизни, правильно питается и постоянно тренируется.

— Я всегда рекомендую изучать всё новое. Это то, к чему я всегда стремлюсь. Я всегда стремлюсь к самообразованию, потому что мои занятия, как правило, отвечают на многие вопросы, которые у меня возникают, — отметил Роналду.

Он рассказал, что хочет продолжить саморазвитие после завершения карьеры и постоянно бросать вызов самому себе.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду тайно сыграл свадьбу со своей избранницей Джорджиной Родригес в Марокко.