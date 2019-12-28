Орнелла Мути учит русский язык и хочет получить гражданство России

У всемирно известной итальянской актрисы есть русские корни. Её дедушка был медиком при царе.

Итальянская актриса Орнелла Мути рассказала, что учит русский язык и хочет стать гражданкой России.

— Мне сказали, что мне готовы предоставить паспорт, я бы хотела. Здесь я чувствую себя как дома, я впитала часть вашей культуры, — приводит слова Мути ТАСС.

Актриса также рассказала о своих русских корнях. Её дедушка был медиком при царе, а бабушка — пианисткой. Мути также добавила, что на пути к изучению русского языка ей не хватает практики.

Напомним, в сентябре 2018 года итальянская актриса уже заявляла, что задумывается о российском гражданстве.