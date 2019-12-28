Ростовчане устроили массовую драку в ресторане во время корпоратива

В ней участвовало не менее десяти человек, в настоящее время полиция устанавливает их личности.

Во время корпоратива в ресторане "Каньон" в Ростове-на-Дону произошла массовая драка, сообщает региональная газета "Панорама".

В потасовке участвовало не менее десяти человек. Чтобы их разнять, пришлось вмешаться сотрудникам полиции и Росгвардии.

Однако, как иронично рассказал изданию очевидец, ничего серьёзного не произошло, конфликтующие "помахали руками", а после приезда правоохранителей разбежались.

Полиция проводит проверку по факту инцидента, также устанавливаются личности участников потасовки.

27 декабря массовая драка произошла возле ночного клуба в Махачкале, а в Татарстане пьяный мужчина избил на корпоративе панду.