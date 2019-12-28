22 человека погибли в Египте во втором ДТП с грузовиком за день

На севере Египта произошло крупное ДТП, 22 человека погибли, ещё семь пострадали, сообщает агентство Al Arabiya со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
По данным издания, грузовик врезался в автобус, в котором находились рабочие швейной фабрики, следовавшие из Думьята в Порт-Саид.
Причины происшествия устанавливаются.
За сегодняшний день это вторая подряд авария в Египте. Днём туристический автобус столкнулся с грузовиком, погибло шесть человек, ещё 24 пострадали.
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