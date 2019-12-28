Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Донбассом пройдёт без журналистов

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Донбассом, который состоится 29 декабря на контрольном пункте "Майорское" близ Горловки, пройдёт без журналистов. Об этом сообщает издание "Левый берег" со ссылкой на пресс-службу штаба силовой операции.
— Фото- и видеоматериалы предоставит аппарат президента. Работа прессы на данном мероприятии не предусмотрена, к сожалению, — рассказал представитель штаба Виталий Саранцев.
Напомним, ранее украинские СМИ сообщили, что на встрече "нормандской четвёрки" была достигнута договорённость об обмене пленными в формате "всех на всех" до Нового года. Президент Украины подтвердил это соглашение и рассказал, как будет проходить обмен. Позднее стало известно, что мероприятие назначили на 29 декабря, обмен будет по формуле "55 на 87". Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил обмен.
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