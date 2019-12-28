Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Микроавтобус врезался в грузовик-автоцистерну под Алуштой, пострадало восемь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УГИБДД ГУ МВД России по Крыму.

Инцидент произошёл в районе села Нижняя Кутузовка.

— Водитель автобуса Volkswagen XL... выбрал небезопасную скорость, а также небезопасную дистанцию. Совершил наезд на впереди движущееся транспортное средство MAN, — говорится в сообщении.

Восемь человек, включая водителя, были доставлены в больницу.