Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Крыму

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Фото © ГУ МЧС РФ по Республике Крым

Микроавтобус врезался в грузовик-автоцистерну под Алуштой, пострадало восемь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УГИБДД ГУ МВД России по Крыму.

Инцидент произошёл в районе села Нижняя Кутузовка.

Водитель автобуса Volkswagen XL... выбрал небезопасную скорость, а также небезопасную дистанцию. Совершил наезд на впереди движущееся транспортное средство MAN, — говорится в сообщении.

Восемь человек, включая водителя, были доставлены в больницу.

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