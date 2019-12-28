ОНФ под Новый год исполнил мечту семиклассницы из Краснодара

Школьница посетит столицу и увидит классический балет на исторической сцене Большого театра.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) перед Новым годом исполнил мечту семиклассницы Полины Большаковой из Краснодара. Девочка хотела увидеть Москву и написала об этом президенту России Владимиру Путину.

Сотрудники организации в ходе отработки обращений на прямую линию с главой государства обратили внимание на письмо школьницы. Она рассказала, что учится на одни пятёрки и мечтает посетить столицу. 28 декабря сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелёва встретилась с ученицей и её родителями и провела для них обзорную экскурсию по парку науки и искусств "Сириуса".

Полину ожидает поездка в Москву и визит на классический балет "Кракатук" на исторической сцене Большого театра, ей и её маме вручили билеты и приглашения. Девочке даже не верится, что её мечта исполнилась, её маме тоже, но она поддерживала дочь с её идеей написать президенту.

Напомним, 31 октября Путин поддержал идею подключения ОНФ к решению проблем, с которыми граждане обращаются к главе государства во время прямой линии.