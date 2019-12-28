Два человека погибли после вылета авто в кювет в Самарской области

Два человека погибли в ДТП на дороге Клявлино — Шентала в Самарской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

По предварительной информации, иномарка опрокинулась в кювет. 48-летний пассажир скончался на месте. Позже в больнице умер 65-летний мужчина. Ещё два человека были госпитализированы с различными травмами.

По факту ДТП полиция начала проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.