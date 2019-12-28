Российская молодёжка разгромила канадцев на чемпионате мира

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Фото © ФХР

Молодёжная сборная России по хоккею забросила шесть безответных шайб команде Канады в матче чемпионата мира.

Заброшенными шайбами отметились Александр Хованов, Павел Дорофеев, Никита Ртищев, Никита Александров, Егор Соколов и Григорий Денисенко. Ворота российской команды защищал Амир Мифтахов.

Эта победа стала крупнейшей в истории противостояния с канадцами в рамках молодёжных чемпионатов мира.

Мировое первенство проходит в Чехии. На счету россиян одна победа и одно поражение. В следующей игре подопечные Валерия Брагина сыграют с США. Матч состоится 29 декабря. Начало в 21:00 по московскому времени.

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