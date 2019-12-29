Американка побила рекорд по длительности пребывания в космосе среди женщин

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Фото © Twitter / @Astro_Christina

Кристина Кук прибыла на МКС 14 марта 2019 года. Таким образом, на 28 декабря она провела на орбите 289 дней.

Американская астронавт Кристина Кук побила рекорд по времени пребывания в космосе среди женщин, сообщает CNN.

Уточняется, что речь идёт о продолжительности нахождения в космосе в рамках одного полёта.

Астронавт прибыла на МКС 14 марта 2019 года. Таким образом, в общей сложности она провела на орбите 289 дней (по состоянию на 28 декабря). Находиться на станции ей предстоит до февраля 2020 года.

Это удивительная для науки вещь. Мы наблюдаем другой аспект того, как влияет на человеческое тело микрогравитация на протяжении продолжительного времени, цитирует Кристину Кук CNN.

Она также отметила, что изучение такого влияния будет полезно для дальнейших путешествий на Луну и другие планеты, например Марс.

До Кук этот рекорд принадлежал Пегги Уитсон, которая с 2016 по 2017 год провела на борту МКС 288 дней. На момент возвращения на Землю у Кристины Кук будет 330 дней пребывания в космосе.

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