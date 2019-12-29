63 миллиона за пост. Названы самые высокооплачиваемые инста-блогеры в мире

Издание Daily Mail составило список самых высокооплачиваемых инста-блогеров, чьи посты стоят миллионы долларов.
На первом месте оказался футболист Криштиану Роналду, за одну его публикацию нужно заплатить 975 тысяч долларов (более 60 миллионов рублей). Он был удостоен наивысшей отметки в социальной сети в этом году, так как выяснилось, что спортсмен заработал ошеломляющие 47,8 миллиона долларов.
На втором месте другая звезда футбола — Лионель Месси. Он опубликовал 36 спонсируемых постов, в том числе рекламируя бренды Lays и Adidas, и заработал на этом 23,3 миллиона долларов.
Модель Кендалл Дженнер стала самой высокооплачиваемой женщиной в списке, заняв третье место и заработав на публикациях 15,9 миллиона долларов.
На четвёртой строчке рейтинга снова футболист, но на этот раз бывший — Дэвид Бекхэм, он уже второй год становится самой заслуженной британской звездой в Instagram. По сообщениям, Бекхэм может заработать до 357 000 долларов за размещение одного спонсируемого изображения. В этом году он загрузил 30 рекламных объявлений на общую сумму 10,7 миллиона долларов.
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Today, I am honoured to be in New York with @unicef to mark World Children’s Day. I had the privilege of joining some brilliant young activists at the @unitednations to lend my voice to those calling for change. When we empower and protect children we give them the opportunity to unlock their incredible potential. We must listen to them and we must act for them. #WorldChildrensDay
Замыкает пятёрку лидеров певица и актриса Селена Гомес. 27-летняя поп-звезда заработала в этом году 8 миллионов долларов, несмотря на то, что опубликовала только девять фотографий от спонсоров. Она получает 886 000 долларов за публикацию на сайте, где у неё 164 миллиона подписчиков.
В десятке самых высокооплачиваемых инста-блогеров уверенно держится семейство Кардашьян. Помимо Кендалл Дженнер в топ вошли её сестра Келли Дженнер и Хлоя Кардашьян. Также в список попали футболисты Неймар-младший, Роналдиньо и Златан Ибрагимович.
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