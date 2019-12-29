63 миллиона за пост. Названы самые высокооплачиваемые инста-блогеры в мире

В топ-пять вошли Криштиану Роналду, Лионель Месси, Кендалл Дженнер, Дэвид Бекхэм и Селена Гомес.

Издание Daily Mail составило список самых высокооплачиваемых инста-блогеров, чьи посты стоят миллионы долларов.

На первом месте оказался футболист Криштиану Роналду, за одну его публикацию нужно заплатить 975 тысяч долларов (более 60 миллионов рублей). Он был удостоен наивысшей отметки в социальной сети в этом году, так как выяснилось, что спортсмен заработал ошеломляющие 47,8 миллиона долларов.

На втором месте другая звезда футбола — Лионель Месси. Он опубликовал 36 спонсируемых постов, в том числе рекламируя бренды Lays и Adidas, и заработал на этом 23,3 миллиона долларов.

Модель Кендалл Дженнер стала самой высокооплачиваемой женщиной в списке, заняв третье место и заработав на публикациях 15,9 миллиона долларов.

На четвёртой строчке рейтинга снова футболист, но на этот раз бывший — Дэвид Бекхэм, он уже второй год становится самой заслуженной британской звездой в Instagram. По сообщениям, Бекхэм может заработать до 357 000 долларов за размещение одного спонсируемого изображения. В этом году он загрузил 30 рекламных объявлений на общую сумму 10,7 миллиона долларов.

Замыкает пятёрку лидеров певица и актриса Селена Гомес. 27-летняя поп-звезда заработала в этом году 8 миллионов долларов, несмотря на то, что опубликовала только девять фотографий от спонсоров. Она получает 886 000 долларов за публикацию на сайте, где у неё 164 миллиона подписчиков.

В десятке самых высокооплачиваемых инста-блогеров уверенно держится семейство Кардашьян. Помимо Кендалл Дженнер в топ вошли её сестра Келли Дженнер и Хлоя Кардашьян. Также в список попали футболисты Неймар-младший, Роналдиньо и Златан Ибрагимович.