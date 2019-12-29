Экс-глава МИД Латвии — об отношениях с РФ: Мы поддакиваем США и Европе

Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс заявил, что у прибалтийской страны нет собственной внешней политики — она во всём поддакивает США и Евросоюзу, демонизируя Россию.

— Я лично не вижу путей [для налаживания отношений с Россией], не вижу никакой формулы, потому что у нас нет своей внешней политики. У нас есть политика ЕС, политика США, а это всё — демонизация России, — сказал прессе Юрканс.

Он отметил, что никаких конкретных шагов по налаживанию диалога с Россией у Латвии нет и в обозримом будущем страна не намерена менять риторику в отношениях с РФ.

— Пока Европа, Америка и другие союзники будут считать, что Россия — это империя зла, мы будем поддакивать, — подчеркнул он.

Латвия вступила в Европейский союз в 2004 году. Янис Юрканс был министром иностранных дел Латвии в начале 1990-х годов.