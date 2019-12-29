Кот со взглядом Джона Сноу покорил Instagram

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Фото © Instagram / barnaby_persian

В Сети стал популярен ещё один грустный кот. И это не очередной нелепый пушистик — хозяева Барнаби (так зовут кота) считают, что его взгляд похож на взгляд Джона Сноу из сериала "Игра престолов".

Фото Барнаби публикуют в Instagram — там на него подписано почти 150 тысяч человек. Его хозяева от лица питомца даже дали интервью американскому изданию о кошках CatCon. В нём они рассказали, что их дочь любит носить кота на руках часами, будто это маленький ребёнок, а девиз самого кота — "Я всегда очень занят", даже когда он просто смотрит за летающей пылью или спит по десять часов.

Мне нравится прятаться за объектами, которые намного меньше меня, а затем выпрыгивать, когда люди меньше всего этого ожидают. Часто я хожу и лежу под диваном и сплю до обеда, рассказывает изданию Барнаби.

Несмотря на печальный внешний вид, кот ведёт себя вполне ласково, нежится на солнышке и, как все кошки, любит валяться весь день.

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