Лайф публикует фото с места смертельного ДТП в Самарской области

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Фото © LIFE

В Самарской области ДТП унесло жизни двух человек после того, как внедорожник SsangYong опрокинулся в кювет на трассе Клявлино — Шентала. Лайф публикует фото с места инцидента.

<p>Фото © LIFE</p>

Богданов А., 1972 года рождения, скончался на месте, а Шафигулин М., 1954 года рождения, умер по пути в больницу.

<p>Фото © LIFE</p>

Ещё два человека пострадали. Толстов Б., 1972 г.р., госпитализирован с переломом бедра, у Корабельникова Ф., 1962 г.р., сломан третий позвонок. Оба находятся в тяжёлом состоянии.

<p>Фото © LIFE</p>

Напомним, ДТП с летальным исходом произошло 28 декабря на дороге Клявлино — Шентала в Самарской области.

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