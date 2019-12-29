В Иране предостерегли от слежки за совместными учениями с Россией и Китаем

Любые разведывательные аппараты, которые будут замечены в районе проведения совместных учений России, Китая и Ирана, будут уничтожены. Об этом заявил глава штаба армии Ирана Хабибулла Саяри.

— Любой аппарат, как плавательный, так и летательный, будут сбивать в районе учений. Ранее мы продемонстрировали это, — цитирует Саяри Tashim.

Глава штаба добавил, что многие страны проявляют интерес к совместным учениям. В частности, о планах следить за ними ранее заявляли в Пентагоне.

Сами учения начались 27 декабря и закончатся 30-го. Они проходят в Оманском заливе.