В Греции умер знаменитый композитор Танос Микруцикос

Он писал музыку к стихотворениям Владимира Маяковского, Бертольда Брехта, а также сочинял музыкальное оформление для театральных постановок по всему миру.

В Афинах на 73-м году жизни скончался один из самых выдающихся современных греческих композиторов — Танос Микруцикос, сообщает АМНА.

По предварительной информации, причиной смерти деятеля искусства стало онкологическое заболевание. Скончался он в одной из афинских клиник, где находился на лечении. Сообщается, что у музыканта остановилось сердце.

Похоронят Микруцикоса на Первом афинском кладбище 30 декабря. На этом кладбище уже захоронены многие греческие деятели искусства и политики.

Композитор Танос Микруцикос родился в 1947 году в городе Патры. Обучался в Греческой консерватории игре на фортепиано, при этом был студентом математического факультета Афинского университета. Непосредственно композиторской деятельностью Микруцикос стал заниматься в конце 60-х годов прошлого века.

Он писал музыку к стихотворениям Владимира Маяковского, Бертольда Брехта, а также сочинял музыкальное оформление для театральных постановок по всему миру.