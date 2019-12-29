СМИ: Массовые убийства в США достигли рекордного уровня в 2019 году

Всего погибло 210 человек. Большинство происшествий были связаны с людьми, которые знали друг друга.

В США число массовых убийств в 2019 году достигло рекордных отметок, их было совершено более 40, сообщает USA Today.

База данных, составленная Associated Press, USA Today и Северо-Восточным университетом, показывает, что за минувший год их было больше, чем в любой другой, по крайней мере, с 1970-х годов.

Первый случай произошёл уже на 19-й день года, когда мужчина использовал топор, чтобы убить четырёх членов семьи, включая маленькую дочь. Пять месяцев спустя 12 человек были убиты в Вирджинии. В августе двадцать два человека погибли при стрельбе в супермаркете Walmart в Эль-Пасо.

Всего было совершено 41 массовое убийство (массовыми считаются убийства с четырьмя или более жертвами, кроме преступника), в том числе 33 массовых расстрела. Убито было 210 человек. При этом большинство происшествий совершались людьми, которые знали друг друга.

— Число массовых убийств растёт, в то время как количество обычных убийств снижается, — отметил Джеймс Денсли, криминолог и профессор Университета в Миннесоте.

Он подчеркнул, что преступность имеет тенденцию идти волнами. 70-е и 80-е запомнились появлением большого количества серийных убийц, 90-е годы отмечены школьной стрельбой и похищениями детей, а в начале 2000-х преобладали опасения по поводу терроризма.

Тяжёлая ситуация с убийствами также наблюдается в 2019 году в Мексике. Ранее сообщалось, что за один день там было убито 127 человек, а за год — рекордные 20 тысяч погибших.