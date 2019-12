Кинокритики объяснили, почему "Изгоняющий дьявола" — самый страшный ужастик

В 1974 году картина была номинирована на "Оскар" по восьми категориям, в двух из которых стала лауреатом ("Лучший адаптированный сценарий" и "Лучший звук").

В минувший четверг, 26 декабря, американскому хоррору "Изгоняющий дьявола" исполнилось 46 лет. В связи с этим журналисты и кинокритики решили напомнить миру, почему, на их взгляд, эта лента остаётся самой пугающей в истории кино.

Как пишет независимый обозреватель Джозеф Эллис, фильм Уильяма Фридкина стал культурным феноменом благодаря своей прямолинейности. Сюжет он назвал "обманчиво лёгким", ведь он закручен на попытке католического священника изгнать дьявола из подростка, который всей своей сущностью этой процедуре сопротивляется.

— Прямолинейность — одна из причин, по которой "Изгоняющий дьявола" копировался и переиздавался множество раз за эти годы. Плюс за это время никому из кинематографистов так и не удалось захватить общественное сознание, как это сделал Уильям Фридкин, — пишет журналист.

Кинокритик издания We Got This Covered Дэвид Джеймс привёл в пример речь писателя Стэнли Кауфмана, сказанную после премьеры фильма.

— Это самый страшный фильм, который я видел за последние годы. Если вы хотите, чтобы вас трясло, тогда смотрите "Изгоняющего дьявола". Он испугает вас как ни один другой хоррор, — сказал тогда Кауфман.

Режиссёр фильма "Гремлины" (1984) Джо Данте предрёк "Изгоняющему дьявола" место на полке классики ужасов. Он заявил, что картина ещё долго будет пугать чувствительных зрителей, и подчеркнул, что подобных фильмов мировой кинематограф на тот момент ещё не видел.

Дэвид Джеймс также напомнил, что в 1974 году картина была номинирована на "Оскар" в десяти категориях, в двух из которых стала лауреатом ("Лучший адаптированный сценарий" и "Лучший звук"). Также фильму достались четыре "Золотых глобуса" и премия "Грэмми" за саундтрек.