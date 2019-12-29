В Киеве радикалы мешают освобождённым экс-бойцам "Беркута" выйти из СИЗО — видео

Радикалы ведут себя достаточно агрессивно, толпа скандирует кричалки и требования.

В Киеве группа радикалов блокировала выезд автозаков из Лукьяновского СИЗО, где находятся трое из пяти бывших бойцов "Беркута", обвиняемых в стрельбе на Майдане, сообщает Hromadske.

Протестующие заблокировали проезд мусорными баками и разошлись на девять точек — девять выездов из изолятора. Туда же собирается полиция и спецназ.

На кадрах видно, что радикалы ведут себя достаточно агрессивно, толпа скандирует кричалки и требования.

В Лукьяновском СИЗО сейчас находятся экс-заместитель командира спецподразделения Олег Янишевский и два бойца — Павел Аброськин и Сергей Зинченко.

Ранее сообщалось, что около 200 радикалов собрались у Лукьяновского СИЗО. Киевский суд отпустил обвиняемых в стрельбе на Евромайдане под личное обязательство.