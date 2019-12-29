Сайт "Миротворец" внёс в свою базу пассажиров первого поезда в Крым

Там оказались корреспондент "Фонтанки" и начальник поезда "Санкт-Петербург — Симферополь".

Скандальный сайт "Миротворец", публикующий личные данные "врагов Украины", внёс в свою базу всех пассажиров первого поезда в Крым, который проехал по Керченскому мосту в ночь на 25 декабря, сообщает "Фонтанка".

Туда попала в том числе корреспондент издания Венера Галеева, которая вела репортаж из поезда "Таврия", и те, чьи фамилии были упомянуты в материале. Журналистке об этом, приложив скрины записей, написал некий пользователь соцсетей, который и "слил" её.

По данным ФАН, в чёрном списке также оказался начальник поезда № 7 "Санкт-Петербург — Севастополь" Александр Калеущенко, но его это совсем не расстроило, мужчина отреагировал на ситуацию с юмором.

Сайт "Миротворец" существует с 2014 года. Он известен скандальными публикациями, в которых обнародованы личные данные ополченцев из ДНР и ЛНР, российских общественных деятелей, артистов, журналистов, представителей власти, а также многих украинских граждан, причисленных к "изменникам родины". Сейчас в чёрном списке находятся известные российские деятели, например Андрей Малахов, Владимир Познер, Михаил Галустян.