Трамп признался, что на Рождество подарил своей жене Меланье только открытку

При этом он подчеркнул, что среди множества красивых открыток выбрал самую лучшую.

Президент США Дональд Трамп признался, что на Рождество подарил своей жене, первой леди Штатов Меланье Трамп, только открытку. По крайней мере, такое заявление он сделал на конференции с американскими войсками, дислоцированными за границей.

Один из военнослужащих, находящихся в Кувейте, спросил у американского лидера, что тот подарил своей жене на католическое Рождество — 25 декабря.

— Я купил ей красивую открытку! Вы знаете, я очень занят, чтобы бегать в поисках подарков, — цитирует Трампа USA Today.

Он подчеркнул, что среди множества красивых открыток выбрал самую лучшую. Кроме того, президент признался, что главное в их семье — это любовь и тёплые взаимоотношения.

Отметим, что первая леди очень любит Рождество и ответственно подходит к организации этого праздника, устраивая традиционный семейный ужин. В 2017 году она персонально принимала главную ель страны, а в 2018-м рассказывала своим подписчикам в соцсетях об украшениях к Рождеству в Белом доме.