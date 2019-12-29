Принцу Гарри и Меган Маркл отказали в обслуживании в канадском ресторане

Владельцы объяснили это соображениями безопасности, потому что они не смогли бы обеспечить королевской семье уединение и безопасность.

Принцу Гарри и его супруге Меган Маркл отказали в брони столика в рыбном ресторане в Ванкувере (Канада), сообщает Mirror.

По данным издания, королевская чета планировала посетить престижное заведение в Северном Сааниче, принадлежащее Бев и Пьеру Коффелям. Однако владельцы не согласились их обслужить, они объяснили, что не смогут обеспечить должный уровень безопасности.

По словам госпожи Коффель, она сразу узнала Гарри и Меган и хотела бы, чтобы они провели время в комфорте и уединении во время своих рождественских каникул.

— Я надеюсь, что у них всё в порядке. Они отходят от традиций, и я просто желаю им всего наилучшего. Я желаю им уединения, которое они могут получить. Они заслужили это, — сказала она.

Принц Гарри и герцогиня Суссекская Меган Маркл гостят у матери Меган в Ванкувере вместе с маленьким сыном Арчи. Их неоднократно видели на побережье, где они бегали трусцой и катались на велосипедах.

Ранее СМИ сообщили о новой беременности Меган Маркл.