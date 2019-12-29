В России ещё несколько подростков отравились снюсами

Управление Роспотребнадзора по региону объявило в связи с инцидентом внеплановые проверки.

Проблема отравлений подростков снюсами в последнее время очень остро проявилась в России, ещё шесть несовершеннолетних отравились никотиновыми "конфетами" и были госпитализированы, в этот раз в Архангельской области, сообщило издание News29.ru.

После получения этой информации в Роспотребнадзоре объявили о внеплановых проверках торговых точек.

Опасность снюсов заключается в том, что за сеанс употребления — 10–15 минут — в организм человека поступает доза никотина, эквивалентная нескольким сигаретам подряд. Оптовая и розничная торговля этих веществ запрещена федеральным законом, но недобросовестные предприниматели допускают их реализацию — не только в "классическом" варианте пакетиков под губу, но и под видом карамели, леденцов, жевательной резинки.

Ранее сообщения об отравлении несовершеннолетних снюсами поступали из Ленинградской области, Владивостока, Москвы, Красноярского края.