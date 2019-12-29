В МИД РФ рассказали, чем займётся новый департамент

Министерство иностранных дел России объяснило, какими вопросами займётся новый (42-й) департамент.

— Подразделение будет курировать деятельность международных организаций и форумов в этой сфере, работу в двустороннем формате, а также международно-политические аспекты использования Интернета, — говорится в сообщении МИД в "Фейсбуке".

Кроме того, департамент займётся подготовкой предложений по совершенствованию нормативной правовой базы сотрудничества с другими странами и международными организациями в области информационной безопасности. Также новое подразделение будет участвовать "в разработке и согласовании национальных мер по информационной безопасности в сфере международного сотрудничества и международных отношений".

Напомним, ранее Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию России о кибербезопасности.