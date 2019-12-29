Игроки сборной России после матча не пожали руку капитану канадцев за неуважение

Barrett Hayton didn't remove his helmet for the Russian anthem and Russia's players were not pleased about it 😬 pic.twitter.com/thv5tCj82F — TSN (@TSN_Sports) December 28, 2019

Игроки сборной России по хоккею отказались жать руку капитану канадской команды Барретту Хейтону. Видео этого эпизода, записанное после окончания матча молодёжного чемпионата мира, опубликовало в "Твиттере" издание TSN.

Участники матча после игры традиционно обменивались рукопожатиями, но Хейтона россияне проигнорировали. Таким жестом хоккеисты отреагировали на то, что в начале матча он не снял шлем во время российского гимна.

Сам матч закончился со счётом 6:0 в пользу сборной России. Эта победа стала крупнейшей в истории противостояния с канадцами в рамках молодёжных чемпионатов мира.