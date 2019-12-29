Глава "Нафтогаза" — о текстах соглашений с РФ по газу: Борьба за каждую запятую

В настоящее время рассматриваются три документа — об урегулировании взаимных претензий, взаимодействии и условиях поставок.

Глава украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Россия и Украина ещё не утвердили тексты соглашений по транзиту газа. Он подчеркнул, что "борьба идёт за каждую запятую".

Как Коболев сообщил на своей странице в "Фейсбуке", в настоящее время речь идёт о трёх документах. Первый из них — это соглашение между "Газпромом" и новым оператором газотранспортной системы Украины по техническим правилам и взаимодействию операторов прилегающих сетей для прозрачности работы.

Второй — договор об организации транзита между "Нафтогазом" и российской компанией, речь идёт об условиях поставок газа украинской ГТС в определённом объёме на ближайшие пять лет.

Третий документ — мировое соглашение, которое признает урегулирование взаимных претензий по контрактам 2009 года.

Напомним, переговоры по газу в Вене продолжаются между Россией и Украиной с 26 декабря, на следующий день министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что страны договорились с 1 января отказаться от взаимных претензий и снять арест с имущества в счёт решений по судебным искам. Российский "Газпром" выплатил украинскому "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского суда.