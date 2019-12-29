В 20-м сезоне "Битвы экстрасенсов" победил молодой чернокнижник из Тольятти

По словам молодого человека, его бабушка была целительницей, а прадед практиковал чёрную магию.

В финале юбилейного — 20-го — сезона телешоу "Битва экстрасенсов" на телеканале ТНТ победил 22-летний маг-чернокнижник из Тольятти Дмитрий Матвеев. В финальном голосовании он получил 33,5% зрительских симпатий.

На втором месте оказалась ясновидящая из Грузии Мариам Циминтия, она набрала 32,5% голосов. Третье и четвёртое место достались Вилме Генрих и потомственной колдунье Ирине Игнатенко.

— Я поверить не мог. Я только мечтал. И реальность оказалась ярче, чем мои фантазии. Надо искренне верить своей мечте. Я поверил в свою, и она сбылась, несмотря ни на что, — сказал победитель после вручения награды.

Матвеев утверждает, что является потомственным магом: бабушка молодого человека была целительницей, а прадед практиковал чёрную магию.

Ранее телеведущий Сергей Сафронов опроверг слухи о том, что передача "Битва экстрасенсов" снимается по заранее подготовленному сценарию. Он также отметил, что хороший экстрасенс — это всегда хороший психолог.