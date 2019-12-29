Продюсер "Ласкового мая" обозвал Малахова "проституткой" за передачу с Шатуновым

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Юрий Шатунов и Андрей Разин. Фото © Instagram / Андрей Разин "Ласковый май"

Разин заявил, что теперь Малахов получил в его лице "врага номер один", который никогда не простит предательства.

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин на своей странице в "Инстаграме" обозвал "проституткой" телеведущего Андрея Малахова и всех присутствовавших на передаче "Привет, Андрей".

Как был Малахов проституткой, так он ей и остаётся. И собрал проституток. А Юра тоже хорош. Где бы он был сейчас, если бы не было Разина и он не получил от меня девять миллионов долларов? Но больше всего не могу простить Филиппа Киркорова. Филя, ты же тоже был в подобной ситуации, выразил он свои эмоции.

Разин рассказал, что вытащил солиста группы Юрия Шатунова "из болота" и "сделал человеком", а он оказался неблагодарным и врёт, что продюсер не участвует в его жизни.

Но больше всего негодования вызывает у музыкального деятеля всё же Андрей Малахов.

Андрей, имей в виду: ты теперь получил врага номер один в лице Разина. Я никогда тебе не прощу этого предательства. Никогда, — заявил он.

Ранее солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов заявил, что Разин шантажом навязался в крёстные его сына.

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