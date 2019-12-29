Эксперты рассказали, чем полезна и чем вредна красная икра

По их словам, избыточное употребление икры может стать причиной раннего старения, снижения иммунитета и даже привести к инсульту.

Красная икра — традиционная закуска к новогоднему столу. О её полезных свойствах и о том, почему злоупотребление икрой может оказаться вредным, телеканалу НТВ рассказали эксперты.

— Употребляя красную икру, мы получаем целый комплекс витаминов — это витамины А, D, E, K. Кроме того, мы получаем большое количество микроэлементов. Это йод, так важный нам, потому что мы живём в йододефицитном регионе, а ещё фосфор, калий и кальций, — пояснила врач-гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева.

Ведущий научный сотрудник лаборатории спортивной антропологии и нутрициологии ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Ирина Кобелькова отметила, что красная икра часто входит в диету спортсменов, в частности пловцов. Она также подчеркнула, что красная икра — это высокобелковый продукт, имеющий много полиненасыщенных и мононенасыщенных жирных кислот.

Кроме того, этот деликатес служит источником жирных кислот омега-3. Их нехватка может спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания, гипертонию, депрессию, диабет и даже проблемы с репродуктивной системой.

Однако красная икра, даже качественная, отличается повышенным содержанием соли. Избыточное употребление такого продукта может стать причиной раннего старения, снижения иммунитета и даже привести к инсульту. Эксперты напомнили, что в 140-граммовой баночке красной икры содержится максимальная доза соли, которую человеку можно употребить за день.

Поэтому специалисты посоветовали не налегать на этот деликатес в праздники, а есть его небольшими порциями.